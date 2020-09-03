Москва, , 12:54 — REGNUM Механизм аккредитивных счетов позволит избежать просрочки оплаты исполненных предпринимателями государственных контрактов. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Аккредитивная форма расшивает большинство проблем», — сказал Титов.

Титов отметил, что госзаказчики часто пытаются не принимать выполненную работу, чтобы акт сдачи-приёмки не был пописан и не нужно было оплачивать проделанную предпринимателем работу.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов выступил с инициативой ввести механизм аккредитивных счетов по аналогии с тем, как это делается в строительной сфере. В предложенной им схеме средства на оплату госконтрактов должны заранее аккумулироваться в банках.

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