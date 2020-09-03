Москва, , 12:34 — REGNUM Программа льготного кредитования в период пандемии оказалась совершенно неприспособленной под деятельность коммерческих банков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 сентября заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики».

«Начиналось это с первой мерой поддержки — так называемых нулевых кредитов. Государство, которое объявило о мере поддержки, назвало дату, когда начнутся выдаваться эти кредиты — как сейчас помню, 8 апреля. В результате мы поняли, что вообще ничего нету. То есть нет ничего: ни один банк выдавать кредиты с нулевыми процентами не готов», — заявил Титов.

«Оказалось, что та схема, которая была предложена государством, никак не могла удовлетворить банки. Потому что при том, что стоимость фондирования центрального банка по пандемической мере поддержке была 4% — то есть ЦБ заявил о том, что эти деньги для поддержки стоят 4%, не 0%. При этом все риски были на коммерческих банках. Ты должен вернуть эти деньги Центральному банку плюс 4%, при этом все риски лежали на банках», — указал он.

Затем условия стали постепенно улучшаться — например, появились гарантии ВЭБ под 75%, хотя этого всё равно не хватало.

«Очень сильно разделилось банковское коммьюнити. С одной стороны, полностью государственные малокоммерческие банки, ВТБ прежде всего, выдавал практически все кредиты. Там самый большой процент выполнения заявок. Меньше всех выдали коммерческие банки — процент обслуживания кредитов был очень небольшим», — указал он.