Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Кризис шведской экономики, похоже, оказался не таким глубоким, как ожидалось ранее. Именно поэтому экономисты банка Nordea почти вдвое сократили падение валового внутреннего процента (ВВП) Швеции за 2020 год. В своём обновлённом прогнозе банкиры ожидают сокращение показателя всего на 3,2%. Об этом сообщила газета Expressen.

В Nordea полагают, что кризис оказался не таким катастрофическим, и после нахождения в состоянии свободного падения этой весной экономика Швеции быстро восстановится. Таким образом, никаких серьезных стимулирующих антикризисных пакетов помощи ни частному, ни государственным секторам не требуется. Ожидается, что уже к лету следующего года уровень ВВП Швеции вернётся на докризисный уровень.

Так, согласно новому прогнозу, ВВП Швеции сократится на 3,2% в 2020 году и увеличится на 4,1% в 2021 году. Ещё в мае снижение ВВП Швеции в 2020 году оценивалось в 5,8%, и рост за 2021 год ожидался на уровне тех же самых 4,1%.

Подчеркивается, что массовые извещения сотрудников больших корпораций об их увольнении этим летом не были реализованы в той мере, на которой настаивали члены правления в момент пика кризиса. Поэтому уровень безработицы в Швеции в этом и следующем годах будет оставаться на уровне 8,5%.