Москва, , 12:22 — REGNUM В московских школах следовало бы ввести занятия по предпринимательству. Об этом 3 сентября заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин на III Столыпин-форум «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, уроки предпринимательства следует ввести уже сейчас. Причём данная работа проводится, но не в форме классических уроков.

«Мы уже это делаем. Но пока это в большей степени кружковое движение. Есть разные проекты, частные инициативы. Но пока предмета, как математика или история, нет», — сказал Фурсин.

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