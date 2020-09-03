Душанбе, , 12:03 — REGNUM Энергетический холдинг «Барки Точик» не планирует вводить ограничение на подачу электроэнергии в осенне-зимний период. Об этом заявил пресс-секретарь холдинга Нозирджон Ёдгори, сообщает «Спутник Таджикистан».

По его словам, в настоящее время водохранилище Нурекской ГЭС полностью заполнено. Это означает, что осенью и зимой в Таджикистане будет достаточное количество электроэнергии. Вместе с тем в компании призвали население бережно расходовать электроэнергию.

Ранее Таджикистан ограничил экспорт электроэнергии из-за сокращения стока воды на реке Вахш, которая наполняет водохранилище Нурекской ГЭС. В холдинге предупредили о возможных ограничениях на подачу электричества.

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