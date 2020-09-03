Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве объём уже выданной пострадавшим от кризиса предпринимателям помощи составил 1,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин на полях III Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики» в Москве.

Чиновник отметил, что вторая волна сбора заявок на получение государственной помощи ещё не завершена, потому подводить по ней итоги еще рано. На данный момент в рамках неё предприниматели подали уже 3,5 тысячи заявок на получение тех или иных субсидий.

Что касается первой волны, то в рамках неё было подано 4,5 тысячи заявок на получение поддержки. Объём выданной помощи составил 1,3 млрд рублей. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента ИА REGNUM, Фурсин сказал, что из 4,5 тысячи заявок одобрено столичными властями было всего лишь 800.

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