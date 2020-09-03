Москва, , 11:17 — REGNUM Государственные меры поддержки повысили уровень доверия к нему со стороны предпринимателей, в том числе самозанятых лиц. Об этом 3 сентября заявил учредитель Фонда поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» Айдар Булатов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Круто, что государство вернуло налог за прошлый год. Это та точка доверия, которая возникла. Те, кто не зарегистрировался, кусали локти», — сказал Булатов.

При этом эксперт отметил, что ранее 40% самозанятых не доверяло государству, однако на данный момент уровень доверия вырос.

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