Махачкала, , 11:19 — REGNUM Потребительские расходы жителей Дагестана за первое полугодие 2020 года, отмеченное введением ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, сократились на 16,6 тыс. рублей. Это следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В рейтинге регионов России с максимальным сокращением потребительских расходов в рублях Дагестан занял восьмое место. Больше всего урезали свои расходы жители Москвы (на 41,1 тыс. рублей суммарно за шесть месяцев), Якутии (на 28,7 тыс. рублей) и Севастополя (на 26 тыс. рублей).

Если же брать показатели сокращения потребительских расходов в процентом соотношении, то Дагестан расположился на третьем месте среди регионов РФ. Согласно исследованию, в первом полугодии расходы жителей республики в годовом выражении снизились на 17,3% с учетом инфляции. Более существенное сокращение расходов произошло лишь в Севастополе (на 19,3%) и Якутии (на 18,5%).