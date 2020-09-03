Калуга, , 11:04 — REGNUM С конвейера калужского завода Volvo сошёл первый седельный тягач Volvo FH, оснащённый мотором экостандарта Евро-6. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В качестве силовой установки тягач получил двигатель D13K объёмом 13 л мощностью 500 л. с. с моторным тормозом VEB и автоматической коробкой передач I-Shift. Последняя оснащена функцией распознавания топографии местности I-See для повышения экономии топлива.

Модель также оборудована аэродинамическим пакетом, который включает спойлеры на крыше, по бокам кабины и шасси. Передаточное число главной передачи выбрано на значении 2,50.

«Особое внимание в комплектации Volvo FH Евро-6 уделено минимизации риска попадания автомобиля в ДТП, повышению безопасности водителя и сохранности перевозимых грузов», — говорится в сообщении.

Так, модель укомплектована адаптивным круиз-контролем с передовой системой предупреждения о фронтальном столкновении с функцией экстренного торможения в сочетании с системами удержания в полосе движения и помощи при перестроении по рядам.

Грузовик поставлен в автопарк одного из гродненских клиентов в Белоруссии.

Напомним, предприятие Volvo в Калуге открылось в январе 2009 года.

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