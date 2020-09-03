Москва, , 10:42 — REGNUM Потери российских предприятий из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции составляют около 1,5 трлн рублей. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Титов Kremlin.ru

«Наш форум — первый предпринимательский форум в России и первый предпринимательский посткарантинный форум. Наверное, потому что бизнес быстрее всего реагирует на проблемы. Коронакризис прежде всего задел предприятия, и нам хотелось обсудить те проблемы, которые есть», — сказал Титов.

По его словам, в масштабах страны бизнес потерял 36% от своей прибыли.

«Это более 1,5 трлн рублей. Государство помогло на суммы сопоставимые, но для всей страны, а не только бизнеса», — заявил Титов.

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