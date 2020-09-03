Москва, , 10:20 — REGNUM В России продажу поддержанных вещей в интернете могут обложить налогом, соответствующую инициативу рассматривает Министерство финансов, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что в настоящее время законодательство не возлагает на электронные платформы и социальные сети, такие как «Авито» и «Юла», функции налоговых агентов.

По данным Минфина, через интернет-площадки проходит огромное количество транзакций, налоговые поступления в бюджет могут достигать 80 млрд рублей. Обязанность по начислению и уплате налога будет возлагаться на продавца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что антикризисные меры поддержки бизнеса стоит продлить до конца 2021 года. Письмо с таким предложением он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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