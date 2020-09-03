Краснодар, , 09:52 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ознакомится 3 сентября с работой сахарного завода в Успенском районе. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой администрации.

Данное предприятие ведет активную переработку свеклы. При этом в нынешнем году собрано 1,2 млн тонн данной культуры, что соответствует уровню прошлого года.

Также известно, что экспорт кубанского сахара вырос почти в 8 раз, и что благодаря губернатору края за последнее время удалось сохранить от банкротства два сахарных завода из 16, действующих на территории региона.

Кроме того, Вениамин Кондратьев также осмотрит новый подводящий водопровод в селе Вольное, введенный в рамках нацпроекта «Экология» (федеральный проект «Чистая вода»). Этот объект позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение четырех населенных пунктов, в которых проживает семь тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что губернатор региона Вениамин Кондратьев посетил первое в Краснодарском крае пространство для творческой коллективной работы молодежи «Точка кипения».