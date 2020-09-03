Архангельск, , 09:55 — REGNUM Ход реализации совместных региональных проектов обсудят 3 сентября врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и президент АО «ЭР-Телеком холдинг» Андрей Кузяев. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что врио губернатора региона Александр Цыбульский проведёт 3 сентября итоги обсуждения программы ускоренного развития Архангельской области «Вместе мы сильнее!».