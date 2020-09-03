Москва, , 08:53 — REGNUM За период с начала 2020 года по июль включительно КамАЗ стал абсолютным лидером рынка российских грузовых автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков, дилеры Камского автозавода в указанный период продали 14 484 экземпляра грузовой техники, что на 4,3% меньше уровня реализации прошлого года.

На втором месте разместились грузовики предприятия ГАЗ — 4441 реализованная машина. Таким образом, в годовом сравнении продажи ГАЗа снизились на 11%. На третьем месте находятся машины УРАЛ. Реализация этих грузовиков выросла на 27%, до 1784 экземпляров.

Всего за первые семь месяцев текущего года российские дилеры продали 22 217 экземпляров грузовых машин отечественных марок — на 5% меньше, чем год назад.

Напомним, с января по июль 2020 года больше всего подержанных грузовиков было продано в Москве — 6931 экземпляр. Это на 23% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

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