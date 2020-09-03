Москва, , 08:32 — REGNUM С 16 по 31 августа 2020 года выросли цены на автомобили 11 компаний, представленных в России. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

В России во второй половине августа выросла стоимость 18 из 28 представленных в России моделей Audi — на 0,4−6,6% от прежней стоимости. Выросли цены на все модели Jeep. Также подорожали кроссоверы Infiniti QX60 (на 0,5−0,6%) и Infiniti QX80 (на 0,7−0,8%).

Максимальная версия кроссовера Mini Countryman подорожала на 5,2% относительно прежней цены.

Кроме того, цены выросли на 50 тыс. рублей на машины французских компаний Peugeot и Citroen. На столько же подорожали две модели Opel — это кроссовер Grandland X и минивэн Zafira Life.

В конце августа выросли на 17−30 тыс. рублей цены на кроссоверы Mazda CX-5 и Mazda CX-9, а также на седан Mazda 6 в России.

Напомним, 1 сентября в России выросла стоимость автомобилей марок BMW, Renault и Volkswagen.

Читайте также: В России подорожали автомобили Renault 2020 года выпуска