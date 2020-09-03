Чебоксары, , 07:26 — REGNUM В Приволжском федеральном округе два региона в связи «с низким уровнем социально-экономического развития» получат дополнительные федеральные средства на обеспечение жильём детей-сирот. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В число получателей вошли десять регионов России, между которыми распределено около 2,3 млрд рублей. Как следует из распоряжения, средства выделяются субъектам «с низким уровнем социально-экономического развития» и будут направлены на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Из регионов Поволжья субсидию получат Чувашия и Марий Эл — соответственно 168 287,7 тыс. и 121 061,2 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии планируется внести изменении в региональный механизм определения рыночной цены для приобретения жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Это связано с тем, что Чебоксары проваливают данную программу из-за большой разницы между ценой, установленной Минстроем России, и средней рыночной ценой. По данным властей, из 213 млн рублей, выделенных на приобретение жилья для детей-сирот, неосвоенными остаются 110,5 млн рублей. Из них 79 млн рублей приходится на Чебоксары.

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