Иркутск, , 06:24 — REGNUM Объявленная в Приангарье война «чёрным лесорубам» уже принесла ощутимые результаты. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на слова и. о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрия Петренева, по сравнению с 2019 годом ущерб от незаконных рубок древесины уменьшился на 1 млрд 874,9 млн рублей. В сравнении с восемью месяцами прошлого года на 9,5% сократилось также количество фактов незаконной заготовки леса и на 29,5% уменьшился её объём.

Иван Шишкин. Лесная вырубка. 1870-е

Дмитрий Петренев отметил, что положительная динамика показателей незаконных рубок лесных насаждений достигнута путем систематического проведения проверочных мероприятий сотрудниками территориальных управлений министерства как самостоятельно, так и совместно с правоохранительными органами.

Также действенна система космомониторинга и использование его результатов для привлечения виновных к ответственности. По выявленным фактам нарушений лесного законодательства в текущем году заведено уже 1330 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечен 341 нарушитель.

Возбуждено 3210 дел об административных правонарушениях, назначено 1986 штрафов на общую сумму 40 млн 269,7 тыс. рублей. Говоря о лесовосстановлении, и. о. министра сообщил, что мероприятия выполнены на площади 70,6 тыс. га (48,6% от годового плана), в том числе искусственное лесовосстановление произведено на 15,37 тыс. га (118%), комбинированное — на 5,09 тыс. га (70,69%), содействие естественному возобновлению леса — на 50,14 тыс. га.

С недобросовестных лесопользователей, которые не выполнили обязательства по воспроизводству лесов в 2018—2019 годах, судом по искам регионального министерства лесного комплекса взыскана неустойка на общую сумму 13,4 млн рублей. По итогам прошлого года и первого полугодия текущего пять договоров аренды леса суд признал подлежащими расторжению за систематическое невыполнение арендаторами мероприятий по лесовосстановлению.

Также Дмитрий Петренев рассказал о результатах деятельности межведомственной рабочей группы, созданной по итогам проверки состояния дел в лесной отрасли Иркутской области в 2019 году. Прежде всего, были исключены незаконные санитарные рубки. Так, на арендных участках изъяты из заготовок 448 382 га защитных лесов и 84 860 га лесов на особо охраняемых природных территориях. В нормативное состояние приведены лесные декларации. 604 из них не приняты по таким причинам, как недостоверность предоставленных сведений, несоответствие форме и требованиям, несоответствие проекту освоения лесов.

Отдельная работа проведена по проектированию лесопользования. В соответствие приведены более 600 проектов, которые подразумевали рубки в защитных лесах, водоохранных зонах, на особо охраняемых природных территориях.

«Эта работа закончена. В целом Рослесхозом выражено положительное мнение об исправлении ситуации в лесной сфере Иркутской области», — отметил министр лесного комплекса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, один из путей дальнейшего снижения объемов незаконных рубок в Иркутской области — развитие системы дистанционного мониторинга лесных насаждений. В настоящее время с помощью дистанционного мониторинга выявляется почти 72% фактов работы черных лесорубов. Сейчас идет выполнение государственного задания, в результате чего под наблюдением спутников в Иркутской области будет находиться 43,7 млн га в 34 лесничествах.

Врио Губернатора Игорь Кобзев поручил также подготовить предложения по взыскиванию с арендаторов компенсационных выплат за пользования автомобильными дорогами регионального и муниципального значения. Глава области отметил, что лично проехал по многим из них и увидел, во что их превращают лесовозы.

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