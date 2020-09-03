Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 04:43 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выявила 116 нарушений законодательства в деятельности Таймырской топливной компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Нефтехранилище Nigel Chadwick

Росприроднадзор, исполняя поручение заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко от 24 июля 2020 года, провёл внеплановую выездную проверку в отношении АО «Таймырская топливная компания». Предметом проверки стали объекты, связанные с обращением нефти и нефтепродуктов.

В пресс-службе подчеркнули, что компания эксплуатирует нефтебазы, основные производственные мощности которых построены в 50−70 гг. Инспекторы Росприроднадзора выяснили, что за всё время эксплуатации на ряде объектов не проводились реконструкции и капремонт. Основное оборудование морально устарело и изношено.

Производственные объекты не соответствуют требованиям правил технической эксплуатации нефтебаз, утвержденных приказом Минэнергетики РФ.

Ведение технологических процессов на объектах не автоматизировано. Также на объектах нет систем контроля утечек нефтепродуктов. Вывод из эксплуатации объектов капстроительства осуществляется без реализации мероприятий по охране окружающей среды. Практикуется сброс сточных вод с очистных сооружений на рельеф местности.

Кроме того, специалисты проанализировали природную воду в зоне влияния объектов компании (р. Енисей, р. Быстрая). Проверка выявила превышение содержания загрязняющих веществ.

Установлены факты несанкционированного размещения отходов первого и третьего класса опасности на земельных участках, не предназначенных для этого.

Всего проверка выявила 116 нарушений. Проверяющие сделали вывод «об отсутствии эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий и сооружений, реализации природоохранных мероприятий». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Напомним, АО «Таймырская топливная компания» осуществляет деятельность в Арктической зоне России — на Таймыре в Красноярском крае, в Мурманской области.

Как сообщало ИА REGNUM, весной-летом 2020 года на севере Красноярского края произошло три крупных ЧП.

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлились 21 тыс. кубометров нефтепродуктов. Они попали в акваторию реки Амбарной, впадающей в озеро Пясино.

28 июня произошёл слив в тундру загрязнённой воды в районе хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики.

12 июля в районе поселка Тухард на реке Большая Хета на грунт разлилось 44 тонны авиатоплива. Это произошло при перекачке авиационного топлива из баржи на нефтепереливную станцию АО «НорильскТрансГаз». В результате оказалась загрязнена пойма ручья Безымянного.

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