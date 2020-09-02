Саранск, , 22:02 — REGNUM Три города Мордовии выбраны победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — Рузаевка, Темников и Ардатов. На участие в конкурсе все была подана 301 заявка, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Рузаевке выиграл проект благоустройства городского парка, выплата составит 80 млн рублей. В Темникове — благоустройство парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева, 45 млн рублей. В Ардатове благоустройство Базарной площади, 45 млн рублей.

По решению правительства, призовой фонд на четвертый конкурс увеличен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей. На эти средства в течение 2021−2022 годов будут реализованы 160 проектов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые города с численностью населения до 20 тыс. человек». В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления», — отметил председатель федеральной комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин.

ИА REGNUM напоминает, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые проведен в 2018 году. Сейчас конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Проекты участников оцениваются по пяти ключевым критериям: качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие форм участия граждан.