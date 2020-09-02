Лондон, , 21:57 — REGNUM Нефтяной рынок находится в «красной зоне» 2 сентября на фоне отчетов о медленном восстановлении американской и мировой экономики от эпидемии коронавируса.

Цена на нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent опустились в цене на $1,32 (2,90%)? lj $44,26 за баррель. Диапазон Brent составляет $44,20 — $46,03 за баррель.

Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на $1,42 (3,32%), до $41,34 за баррель. Диапазон WTI — от $41,23 до $43,21 за баррель.

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