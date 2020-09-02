Шэньян, Китай, , 21:04 — REGNUM Очередная, 19-я по счету, Китайская международная выставка по производству оборудования открылась в административном центре северо-восточной китайской провинции Ляонин городе Шэньяне, сообщает 2 сентября Синьхуа, отмечая, что мероприятие проходит и «живьем», и дистанционно, в онлайн режиме.

При этом онлайн-формат выставки, девизом которой является «Трансформация, модернизация, сотрудничество и общий выигрыш», продлится до 30 сентября. В мероприятии принимают участие более пятисот представителей КНР и зарубежных стран.

Организаторами выставки выступают Министерство коммерции КНР и Канцелярия при госсовете КНР по возрождению старых промышленных баз на северо-востоке страны, а также региональное правительство и региональное отделение Комитета содействия развитию международной торговли. Участие в ней принимают около 1,5 тыс. предприятий из Китая, Японии, Германии и других стран мира.