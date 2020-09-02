Курган, , 19:09 — REGNUM На газификацию Курганской области ПАО «Газпром» планирует выделить более 13 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На совещании по развитию газоснабжения регионов Уральского федерального округа генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов анонсировал подписание уже в сентябре 2020 года программы газификации Курганской области на 2021−2025 годы, в которой будут закреплены договоренности о финансировании.

Данная программа позволит газифицировать 10 районных центров и городов — Куртамыш, Лебяжье, Макушино, Петухово, Половинное, Частоозерье, Целинное, Альменево, Звериноголовское и Глядянское.

Реализация пятилетней программы повысит уровень газификации Курганской области с 59% до 86%, отмечают в правительстве региона.