Детройт, США, , 18:50 — REGNUM Компания Ford Motor объявила об увольнении ещё 1400 сотрудников в США до конца года в рамках программы масштабной реструктуризации, 2 сентября сообщает агентство Reuters.

В прошлом году крупнейший американский автопроизводитель сократил 7000 оплачиваемых рабочих мест по всему миру, а также запланировал 12 000 дополнительных увольнений и закрытие заводов в Европе.

Также корпорацией уже была проведена реструктуризация предприятий в Китае и Южной Америке.

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