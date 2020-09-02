Калуга, 2 сентября 2020, 18:51 — REGNUM Порядка 180 тыс. тонн зерна намолочено аграриями в рамках уборочной кампании 2020 года, сообщает 2 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова.
По словам главы агарного ведомства области, урожайность превысила показатели 2019 года на 3,4 центнера с гектара и составила 32 ц/га. Лидируют ферзиковские аграрии, выполнившие 96% плана. Высокие темпы жатвы отмечены в сельских хозяйствах Козельского, Боровского, Жуковского, Малоярославецкого районов, где урожай собран с 80% посевных площадей. Наиболее высокая урожайность — в Мещовском районе (48,1 ц/га), а также в Ферзиковском (44,3 ц/га) и Перемышльском (39,2 ц/га) районах.
Одновременно в регионе собрано свыше трёх тысяч тонн картофеля с 188 гектаров и 960 тонн других овощей с 128 гектаров. В семи районах Калужской области в плановом режиме проходит заготовка рапса. Сев озимых культур выполнен на 66% от намеченного объема. Уже посеяно 4,4 тыс. га рапса и 6,8 тыс. га зерновых.
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