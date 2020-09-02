Курган, , 16:40 — REGNUM Курганское АО «Водный союз» считает неверным утверждение региональной природоохранной прокуратуры о загрязнении сточными водами предприятия реки Тобол. Пробы воды, взятые в Тоболе во время проверок, «не подтверждают влияния на неё стоков с очистных сооружений водопровода», заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе коммунальной компании.

Загрязнение воды

Что касается загрязнения стоками предприятия других рек, то очистные сооружения водопровода и канализации эксплуатируются «Водным союзом» по договорам аренды, уточняют в компании.

«Все сооружения не отвечают современным требованиям и требуют масштабной реконструкции. При этом имеется решение суда, обязывающее администрацию города Куртамыш выполнить проект реконструкции очистных сооружений канализации на реке Плоская», — отметили в пресс-службе АО «Водный союз».

Реконструкция требуется и на очистных сооружениях канализации города Кургана на реке Чёрная. Предприятием проведён технический аудит очистных сооружений, в соответствии с которым стоимость реконструкции составит более 1,7 млрд рублей.

«Реконструкция очистных сооружений водопровода запланирована в рамках региональной программы «Чистая вода», — пояснили в АО «Водный союз».

Напомним, 2 сентября 2020 года пресс-служба прокуратуры Курганской области сообщила, что надзорное ведомство направило в суд исковое заявление о возложении на АО «Водный союз» обязанности обеспечить очистку сточных вод предприятия до нормативов.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что водопользователь длительное время осуществляет сбросы сточных вод с превышением концентрации загрязняющих веществ, оказывая при этом на водные объекты существенное негативное воздействие. Концентрация по некоторым веществам превышает допустимые нормы в 192 раза», — сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области.

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