Ярославль, 2 сентября 2020, 16:41 — REGNUM Ярославский нефтеперерабатывающий завод («Славнефть-ЯНОС») ввёл в эксплуатацию установку мокрого катализа, которая предназначена для утилизации сероводорода и производства серной кислоты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ПАО «Славнефть-ЯНОС». Новая установка позволит увеличить производственные мощности предприятия без ущерба для окружающей среды. Аналогичный процесс успешно применяется на ЯНОСе с 2005 года.
Мощность установки МК-2 рассчитана на производство порядка 46 тысяч тонн в год 98% — ой серной кислоты, используемой в процессе сернокислотного алкилирования (получения алкилата — высокооктанового компонента бензинов) или 48 тыс тонн в год 93%-ой товарной серной кислоты.
Проект строительства новой установки реализован в рамках Долгосрочной программы развития ПАО «Славнефть-ЯНОС» до 2035 года, а также Соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ПАО «Славнефть-ЯНОС», Росприроднадзором и правительством Ярославской области.
В открытии установки принял участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
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