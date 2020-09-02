Москва, , 16:08 — REGNUM С 2022 года Минсельхоз планировать переориентировать средства, выделенные для покрытия расходов при закупке основных фондов предприятиями, на другие механизмы. Об этом 2 сентября заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на итоговой коллегии Минсельхоза России.

«В расчёте на один рубль субсидий в рамках льготного кредитования объём кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов, что серьёзно превышает плановые значения госпрограммы», — заявил Патрушев.

В то же время на рубль субсидий, направленных на «капексы» (инвестиционные затраты на покупку основных фондов), привлекается в среднем восемь рублей инвестиций.

«То есть эффективность более низкая. В связи с этим мы прорабатываем возможность с 2022 года переориентации средств, предусмотренных на «капексы» в рамках госпрограммы АПК на другие механизмы, в частности, на льготное кредитование и стимулирование технологической модернизации АПК. Вместе с тем считаем сохранение «капексов» в рамках программы по экспорту продукции АПК, поскольку эффективность здесь существенно выше», — указал министр.