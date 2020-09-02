Москва, , 15:26 — REGNUM Зависимость российской экономики от доходов от продажи нефти и газа постепенно уменьшается, хотя это происходит не так быстро, как этого бы хотелось. Об этом 2 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно констатировать, что пусть и не такими стремительными темпами, как хотелось бы, но доля зависимости от нефтегазовых доходов поэтапно сокращается», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о том, что Россия не является «страной-бензоколонкой».

Также в ответ на комментарий о том, что 40% доходов федерального бюджета РФ в 2019 году составили доходы от торговли нефтью и газом, Песков отметил, что «эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает, но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть и медленному, сокращению». Кроме того, он уточнил, что за последние 10−15 лет такое сокращение «видно невооруженным глазом».

При этом официальный представитель Кремля указал, что в нефтегазовых доходах наряду с первичными ресурсами учитываются и «во многом продукты переработки с добавленной стоимостью, которые получаются в результате переработки на высокотехнологичных, ультрасовременных заводах, которые строятся в разных регионах страны».

Кроме этого, он затруднился определить, каким должен быть удовлетворительным для экономики РФ уровень доходов от продажи нефти и газа, однако подчеркнул, что доля от высокотехнологичного сектора в стране растёт.

«И на фоне пандемии и новых вызовов, которые встали перед нами, наша наука, наша медицина показали блестящие результаты в мировом масштабе», — также добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября стало известно, что министерство финансов России на аукционах 2 сентября намерено разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков.