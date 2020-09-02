Москва, 2 сентября 2020, 13:50 — REGNUM Россия достигла целевых показателей по продовольственной безопасности по всем ключевым направлениям. Об этом 2 сентября заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства Виктория Абрамченко на итоговой коллегии Минсельхоза России.

Продовольственная безопасность
Продовольственная безопасность
Government.ru

«Россия достигла значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям», — заявила Абрамченко.

Самообеспеченность страны зерном, рыбой и рыбной продукцией превысила показатели доктрины продовольственной безопасности почти в полтора раза, указала она.

«Увеличение производства скота и птицы позволило предприятиям мясной отрасли в 2019 году увеличить (производство) мясных, мясосодержащих продуктов больше чем на 11%», — отметила Абрамченко.

«Рост объёмов производства сырого молока позволил предприятиям молочной отрасли увеличить выпуск сыров, молока и сухих сливок почти на 16», — подчеркнула она.

Отдельно она отметила и рост продукции товарной аквакультуры — за 10 лет её объём увеличился в два раза, а в 2019 году по сравнению с 2018 годом прирост составил 20%.