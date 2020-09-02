Нур-Султан, , 13:22 — REGNUM В Казахстане планируют субсидировать до 80% от арендной платы в частном жилищном фонде. Об этом 2 сентября заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов на заседании правительства.

По его словам, механизм субсидирования позволит ускорить решение жилищных вопросов граждан, которые стоят в очереди на получение жилья. Министр отметил, что на эти цели планируется перенаправить 90 млрд тенге ($215 млн). Помощь получат около 100 тыс. граждан, сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил предусмотреть субсидирование арендной платы за жилье очередников.

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