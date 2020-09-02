Москва, , 13:13 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса продолжает расти, в том числе благодаря деятельности фермеров и индивидуальных предпринимателей, а не только крупных агрохолдингов. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на итоговой коллегии Минсельхоза России.

«Впереди у нас новые задачи. Вы знаете наши приоритеты. Один из ключевых — это рост экспорта продукции АПК», — заявил Мишустин.

За прошлый год экспорт достиг 25,5 млрд долларов, напомнил он.

«Доходы от экспорта всё выше и в текущем году. Рассчитываем, что закончим год также удачно. Предпосылки для этого есть. И не только за счёт объёмов продукции крупных агрохолдингов, а и благодаря работе малого бизнеса», — указал премьер-министр.

В частности, фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объёмы производства сельхозпродукции больше чем на треть.