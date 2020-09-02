Москва, , 12:40 — REGNUM Правительству РФ удалось обеспечить сбалансированность бюджета в период распространения коронавируса. Об этом 2 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он заявил, что в повестке заседания вопрос об исполнении бюджета за первое полугодие 2020 года. По оценке Мишустина, правительству удалось обеспечить сбалансированность в период пандемии.

«Все социальные обязательства были выполнены в полном объёме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр отметил укрепление финансовой дисциплины и улучшение кассового исполнения расходов по сравнению с первым полугодием 2019 года.