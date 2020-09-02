Москва, , 12:24 — REGNUM Руководители министерств и ведомств будут нести личную ответственность за неиспользованные бюджетные ассигнования. Об этом 2 сентября заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства напомнил, что по итогам 2019 года остался большой объём неиспользованных средств.

«Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима», — заявил Мишустин.

Он поручил министерствам и ведомствам принять меры, чтобы к концу 2020 года все госконтракты были оплачены, а также перечислены регионам межбюджетные трансферты и выделены все субсидии.

«Руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность, если остатки снова будут расти», — предупредил премьер-министр.

В целом, подводя итоги исполнения бюджета в первом полугодии 2020 года, Мишустин отметил укрепление финансовой дисциплины.