Владивосток, , 12:04 — REGNUM Фермеры Приморья успели до наступления неблагоприятной погоды в связи с тайфуном почти 2,4 тысячи тонн огурцов и помидоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Большая часть овощей выращена и собрана в Уссурийском городском округе. Продолжается сбор урожая капусты, свеклы, моркови, лука.

Огурцов собрали более 1,5 тысячи тонн, помидоров — 860 тонн. Вся продукция поступила в торговые сети Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморья специалисты объяснили причину снижения объёмов урожая арбузов в два раза — из-за пандемии не смогли приехать на поля иностранные рабочие.