Киев, , 12:09 — REGNUM Дефицит платёжного баланса Украины в июле 2020 года составил $88 млн, сообщила 2 сентября пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно данным регулятора, в июле 2019 года платёжный баланс Украины имел профицит в размере $1,3 млрд.

В июле 2020 года экспорт украинских товаров сократился до $3,3 млрд или на 15,9%. Это произошло, прежде всего, из-за сокращения экспорта чёрных и цветных металлов, продовольствия и продукции машиностроения.

Больше всего в июле упал экспорт в Евросоюз — на $2 млрд или на 19,4%. Также сократился импорт, прежде всего из России — на $1,8 млрд или в 1,7 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе спрос на легковые автомобили на Украине упал на 17% в сравнении с июлем 2020 года.

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