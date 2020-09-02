Вашингтон, , 11:58 — REGNUM В 2019 году КНДР импортировала из России нефтепродукты на общую сумму $24,8 млн. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Kharon.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с 2018 годом объём импорта вырос на $4,4 млн.

Известно, что нефтепродукты, импортированные в КНДР, были произведены двумя крупнейшими корпорациями РФ — Роснефтью и Газпромом. В период с 2018 по 2019 год Роснефть поставила на Север продукцию на общую сумму $26 млн, а Газпром в 2018 году — на $100 тыс.

Напомним, по резолюции Совбеза ООН 2397, принятой в 2017 году, годовой объём нефтепродуктов, поставляемых Пхеньяну, не может превышать 500 тыс. баррелей (60−70 тыс. тонн).

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР может хранить в нефтехранилищах до 1,5 млн тонн нефти.

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