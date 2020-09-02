Москва, , 11:10 — REGNUM Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе видеоконференцсвязи с участниками молодёжного патриотического форума «ОстроVа-2020» заявил, что для развития Дальнего Востока не хватает финансирования.

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Участница форума из Приморья Влада Зотова отметила, что частые поездки Медведева на Дальний Восток говорят о его большом интересе к региону. Тем не менее жители федерального округа считают, что Дальний Восток обделён вниманием, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«Когда я первый раз побывал на Дальнем Востоке 20 лет назад, обстановка выглядела довольно кисло. За это время многое преобразилось», — сказал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза страны, бывший председатель правительства РФ отметил, что сейчас существует много ведомств, которые занимаются развитием Дальнего Востока, но остаётся проблема — в недостаточном финансировании.

Как сообщало ИА REGNUM, молодёжный патриотический форум «ОстроVа-2020» проходит в эти дни на Сахалине.

Проект строительства моста, связывающего остров Сахалин с материковой Россией, будет осуществлен несмотря ни на что, об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на церемонии открытия всероссийского молодёжного форума «ОстроVа-2020».