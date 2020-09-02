Москва, , 10:53 — REGNUM Международная нефтесервисная компания Schlumberger объявила о сделке с американским конкурентом Liberty Oilfield Services. Как заявил 2 сентября ИА REGNUM старший аналитик БКС Виталий Громадин, согласно сделке, Schlumberger передает американское подразделение OneStim в обмен на 37%-ю долю в самой Liberty. Соответственно сделка проходит полностью с помощью акций и оценивается в $448 млн. Liberty становится вторым по объемам услуг для сланцевых гидроразрывов с мощностями по закачке в скважины в 2,3 млн лошадиных сил. При этом в компании сообщили, что собираются списать в лом порядка 1 млн лошадиных сил мощностей.

«Для нефтяной отрасли это означает, что процесс консолидации в сервисном секторе начался, несмотря на то, что цены на нефть быстро восстановились после весеннего кризиса. Удалось отделаться испугом и избежать массовых банкротств в секторе, но потенциал роста нефтяных цен выглядит ограниченным. Сохраняются риски повторения эпидемии, да и дисциплина в самой ОПЕК+ может ослабевать. В результате тарифы на сервисные услуги остаются на низком уровне, и в такой ситуации вполне естественен тренд на консолидацию для усиления переговорных позиций с нефтедобытчиками. То есть так или иначе, но американским сланцевым добытчикам придется столкнуться в будущем с гораздо более концентрированной нефтесервисной отраслью. Соответственно повышать эффективность за счет снижения стоимости сервисных услуг уже не получится. Скорее, вероятен обратный процесс», — пояснил Громадин.

По его словам, озвученная сделка позитивна для цен на нефть в долгосрочной перспективе, так как приводит к снижению конкуренции среди нефтесервисных компаний в США и соответственно появляются предпосылки для роста себестоимости добычи. «Акционеры американских сланцевиков уже несколько лет требуют, чтобы добытчики жили по средствам. Из-за роста стоимости сервисных услуг нефтяникам придется снизить активность даже при возвращении цен на нефть к более высоким уровням в $50−60 за баррель», — добавил аналитик.