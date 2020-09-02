Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM В Смольном разработал рамочный документ на случай второй волны коронавируса. Однако в нем не прописаны четкие даты и меры, но указаны направления, по которым чиновники планируют вести работу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Напомним, ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявлял, что о новых запретах или послаблениях городские власти подумают в 20-х числах сентября, когда ситуация с распространением коронавируса после летних каникул и отпусков будет более-менее ясна. В настоящий момент в администрация Петербурга разрабатывает план на случай ухудшения ситуации.

Читайте также: Комздрав Петербурга готовится ко второй волне коронавируса

Читайте также: Комплекс «Ленэкспо» в Петербурге готовят к приему больных COVID-19

«Ни у кого нет желания усложнять жизнь и процессы, есть желание трезво смотреть на вещи», — отметил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПИСП) Валерий Москаленко, которого цитирует «Фонтанка».

В Смольном хотят: увеличить запасы СИЗ, при этом установив на них определенную цену и медицинского оборудования, нарастить долю онлайн-услуг, переведя часть сотрудников на удаленку, а некоторые госуслуги оказывать онлайн. Также чиновники хотят продолжить развивать телемедицину и предложить бизнесу рекомендации по стандартам «гибридной формы работы».

Читайте также: Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

«Мероприятия «по временному переходу к дистанционной работе» разработают и для образовательных учреждений. Понимания, будут ли школы и вузы снова закрываться для очного посещения, если заболеет ученик или преподаватель, пока нет», — говорится в сообщении источника.

Отметим, что параметры введения ограничений пока также не определены.

Читайте ранее в этом сюжете: Суточная смертность от COVID в Петербурге продолжает нарастать

Читайте развитие сюжета: Театры, кинозалы и фуд-корты Петербурга откроют 12 сентября