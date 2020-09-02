Стокгольм, 2 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Ситуация на рынке труда в Швеции продолжает ухудшаться по сравнению с другими странами Евросоюза (ЕС). Сейчас Швеция занимает четвёртое место среди всех стран ЕС по уроню безработицы. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщила газета FriaTider.
Журналисты издания отмечают, что в течение нескольких предыдущих лет премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен обещал, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы в ЕС. Но в прошлом году политик перестал говорить об этом. Сейчас ситуация на рынке труда выглядит для страны наихудшим образом.
По данным Евростата, в июле средний уровень безработицы в ЕС вырос до 7,2%. Однако в Швеции уровень безработицы составил 9,4%. Только в Греции (17%), Испании (15,8%) и Италии (9,7%) уровень безработицы в июле был выше, чем в Швеции.
Самый низкий показатель безработицы в Чехии (2,7%) и Польше (3,2%). Ещё в сентябре 2019 года Швеция занимала пятое место в ЕС по уровню безработицы — 7,1%.