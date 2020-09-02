Стокгольм, , 10:54 — REGNUM Ситуация на рынке труда в Швеции продолжает ухудшаться по сравнению с другими странами Евросоюза (ЕС). Сейчас Швеция занимает четвёртое место среди всех стран ЕС по уроню безработицы. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщила газета FriaTider.

Бен Шан. «Безработные». 1938

Журналисты издания отмечают, что в течение нескольких предыдущих лет премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен обещал, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы в ЕС. Но в прошлом году политик перестал говорить об этом. Сейчас ситуация на рынке труда выглядит для страны наихудшим образом.

По данным Евростата, в июле средний уровень безработицы в ЕС вырос до 7,2%. Однако в Швеции уровень безработицы составил 9,4%. Только в Греции (17%), Испании (15,8%) и Италии (9,7%) уровень безработицы в июле был выше, чем в Швеции.

Самый низкий показатель безработицы в Чехии (2,7%) и Польше (3,2%). Ещё в сентябре 2019 года Швеция занимала пятое место в ЕС по уровню безработицы — 7,1%.