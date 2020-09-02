Москва, , 10:15 — REGNUM Котировки нефти, влияющие на курс рубля, в середине недели поднимаются, вновь штурмуя рубеж $46 за баррель Brent. Это объясняется снижением запасов в США на 6,4 млн баррелей, тогда как неделей ранее они уменьшились на 4,5 млн баррелей, по оценке института API. заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Кроме того, на финансовых рынках продолжается настроение склонности к покупкам рисковых активов. На фоне заявлений ФРС США о длительном сохранении низких процентных ставок повышаются фондовые индексы, цены сырья. Эти факторы поддерживают и рубль, укрепившийся в начале недели с 76 до 73,60 руб./доллар.

С другой стороны, в последние дни приостановилось падение доллара на мировом валютном рынке, также стимулировавшее укрепление рубля. Доллар 1−2 сентября немного поднимается против основных валют.

2 сентября в течение дня данные противоположные факторы могут предопределить незначительную волатильность курса рубля.

Важными для него могут оказаться традиционно выходящие в среду официальные данные о запасах и добыче нефти в США.

Кроме того, рынок способен сегодня отреагировать на значимую информацию об изменении числа занятых в США.

Указанные обстоятельства предопределяют вероятность колебания котировок доллара 2 сентября в наиболее актуальном диапазоне 73,10 — 74,20 руб./доллар», — считает эксперт.

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