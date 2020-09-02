Москва, , 09:34 — REGNUM Потребительские расходы жителей России сократились в среднем на 11,5 тыс. рублей за первые шесть месяцев 2020 года. К такому выводу пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет 2 сентября газета «Известия».

«Это максимум с 2006 года: последние 13 лет траты с января по июль только росли», — говорится в публикации.

Заметнее всего потребительские расходы сократились в Москве, в среднем на 41 тыс. рублей относительно первого полугодия 2019 года. Жители Якутии потратили за полгода на 28,7 тыс. рублей меньше, в Севастополе траты сократили на 26 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — на 19,1 тыс. рублей, в Краснодарском крае — на 18,9 тыс. рублей.

В процентном соотношении самыми экономными оказались жители Севастополя, уменьшившие траты на 19,3% с учетом инфляции. В Якутии показатель составил 18,5%, в Дагестане — 17,3%.

В денежном выражении средние траты российских потребителей упали с 26,9 тыс. до 24,97 тыс. рублей в месяц. В основном люди отказывались от путешествий, посещения ресторанов и кафе, покупки одежды и обуви.

При этом вырос объём сбережений — жители России за полгода не израсходовали 2,15 трлн рублей, что в 4,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. На сбережения они направили 7,6% своих доходов против 1,6%, удержав большую часть средств в виде наличных.