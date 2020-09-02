Казань, , 10:10 — REGNUM Школьные столовые Татарии в основном снабжают продуктами из республики, завозят из других регионов лишь те, которые не производят местные предприятия. Об этом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева.

Школьная столовая Poelidovolen.ru

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Представитель надзорного ведомства уточнила, что продукцию местных производителей всегда можно проверить. Кроме того, на заводах РТ проводится производственный контроль за продуктами, поступающими в школы. Также местная скоропортящаяся продукция быстрее доходит до учебных заведений, сохраняя всю пользу. Если есть возможность поставлять свежие продукты, нет необходимости использовать замороженные, добавила Фомичева.

ИА REGNUM напоминает, ученики начальной школы в Татарии теперь будут питаться еще более сбалансировано и разнообразно. Для них разработали четыре новых вида меню.

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