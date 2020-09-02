Париж, , 08:51 — REGNUM Несмотря на то, что доходы резидентов Франции оставались стабильными в 2019 году, пандемия COVID-19 «определенно окажет влияние» на зарплаты в частном секторе в 2020 году. Об этом, со ссылкой на данные Ассоциации по делам занятости, сообщает Le Monde.

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«Экономический кризис уже сейчас влияет на занятость в частном секторе, однако, в будущем он окажет воздействие и на зарплаты», — заявил генеральный директор Ассоциации Жиль Гато.

«Но в этих условиях предприятия не должны тормозить уменьшение разницы в доходах мужчин и женщин», — добавил он.

В 2017—2018 году зарплаты в частном секторе французской экономики росли, в 2019 — стагнировали. Кризис замедлит рост «индивидуальных и коллективных» зарплат. В случае повышения безработицы возвращение на работу также может сопровождаться падением дохода, говорится в отчете Ассоциации.