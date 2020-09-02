Москва, , 08:54 — REGNUM В июле 2020 года самой покупаемой моделью у корпоративных клиентов стала модель Lada Largus. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный месяц дилерам удалось продать юрлицам 1,4 тыс. экземпляров Lada Largus.

На втором месте по количеству продаж находится немецкая модель — Volkswagen Polo. Её корпоративные клиенты купили в количестве 1,2 тыс. экземпляров. Следом идут две корейские модели — Kia Rio (803 ед.) и Hyundai Solaris (802 ед.). На пятом месте находится японская Toyota Сamry — 727 экземпляров.

Напомним, по итогам июля текущего года российские автодилеры продали корпоративным клиентам порядка 20 тыс. новых легковых машин. Это на 10% меньше, чем в июле 2019 года.

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