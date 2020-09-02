Улан-Удэ, , 07:57 — REGNUM Бурятия стала единственным регионом Дальневосточного федерального округа, которую включили в туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири». По словам координатора проекта Юлии Калюжной, соседнее Забайкалье не вошло в том числе из-за сложной логистики.

Она отметила, что ранее Бурятия и Забайкальский край были исключены из состава Сибирского федерального округа, но расставаться с регионами было жаль.

«Там есть у нас и Улан-Удэ, и Байкал, и демонстрация национальных праздников, и гастрономия, поэтому мы Бурятию оставили в маршруте. Мы так и пишем: «Десять регионов СФО и Республика Бурятия», — передаёт ТАСС её слова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе проекта, первая группа туристов отправится в путешествие по кольцу 13 сентября.

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