Сыктывкар, , 23:54 — REGNUM В ближайшие пять лет на газификацию Коми будет направлено 20,5 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021−2025 годы сегодня подписали врио главы Коми Владимир Уйба и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Согласно программе, инвестиции «Газпрома» запланированы в объеме около 17,5 млрд руб. — это в 2,3 раза превышает уровень вложений в 2016—2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Республики Коми в 2021—2025 годах оценивается в 20,5 млрд руб.

«Газпром» направит средства на строительство в регионе 18 межпоселковых газопроводов протяженностью 323,5 км, сооружение и реконструкцию почти 113 км газопроводов-отводов, семи газораспределительных станций, а также объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного узла.

В результате будут созданы условия для газификации 27 населенных пунктов республики.

Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 393 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8 тыс. домовладений, 25 котельных и предприятий.

Добавим, что в настоящее время уровень газификации республики составил 45,6%. Планируется, что в результате реализации новой программы он будет увеличен до 57,7%. В том числе в сельской местности вырастет в два раза.