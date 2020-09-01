Москва, , 20:59 — REGNUM Доля закупленного государственной египетской компанией GASC зерна в России составила в этом сезоне 80%, пишет газета «Коммерсантъ».

В этом сезоне GASC купила в России 2,29 млн тонн пшеницы. Всего компания приобрела 2,88 млн тонн пшеницы в этом сезоне, так что доля российского зерна составила 80%.

Соответствующую информацию предоставил «Русагротранс», по данным которого за аналогичный период прошлого года доля российского зерна составила 40%, украинского — 18% и румынского — 42%.

Отметим, что большую часть пшеницы GASC покупает у «Мирогрупп».

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