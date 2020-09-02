Москва, , 00:07 — REGNUM Для России 2020 год может завершиться ростом дефицита бюджета до 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября сообщил экономист Василий Колташов.

По его мнению, власти во избежание резкого одномоментного роста дефицита федерального бюджета, могут частично перенести его на следующий год.

«Скорее всего, невозможность получить доходы в 2020 году будет спроецирована на 2021 год. Или частично распределена между двумя годами, чтобы ограничить размер дефицита бюджета. Но очевидно, что бюджетный дефицит окажется, скорее всего, в районе 8−10% по итогам 2020, а может быть и 2021 года», — сказал Колташов.

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