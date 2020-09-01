Москва, , 18:01 — REGNUM Существенное падение курса российской валюты осенью 2020 года является маловероятным. Об этом 1 сентября сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас на курс национальной валюты влияют политические факторы. Поэтому он уже на 3−5% дешевле своей справедливой цены при текущей нефти», — сказал Манкевич.

В то же время экономист отметил, что новые негативные события могут привести к еще большому ослаблению российской валюты. В числе таковых он назвал разногласия среди участников сделки ОПЕК+, новые карантинные ограничения, жесткие антироссийские санкции. Однако на данный момент эти события являются маловероятными.

«Выбор между «покупать или не покупать» зависит от ваших целей — если вы хотите просто сберечь свои накопления, то скупать евро или доллар нет смысла, поскольку и политическая, и экономическая ситуации стабильны. Ситуация со стабилизацией рубля и его вероятным ростом до 68−70 рублей ближе к концу года выгодна прежде всего для бизнеса и промышленности — в период такого относительного затишья самое время обновить основные фонды и приобрести оборудование для производства», — заявил Манкевич.

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